Combinata di Cortina 2021: cancellata per troppa neve (Di lunedì 8 febbraio 2021) Ha nevicato tutta la notte e la Fis ha deciso di cancellare la Combinata di Cortina 2021 che doveva aprire il mondiale oggi. Ora vedremo cosa succederà nei prossimi giorni. Combinata di Cortina 2021: perché è stata cancellata e quando si recupera? I campionati del mondo di Cortina 2021 non iniziano benissimo. Già ieri sera, durante la cerimonia di inaugurazione, nevicava molto. E la neve ha continuato a scendere tutta la notte, portando l’organizzazione e la FIS a decidere di cancellare la gara Combinata prevista per la giornata di oggi. Si doveva infatti scendere la prima manche di slalom alle ore 11.00 e il super-g alle 14.30. Anche se questa mattina non nevicava più cosi forte, il problema è ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 8 febbraio 2021) Ha nevicato tutta la notte e la Fis ha deciso di cancellare ladiche doveva aprire il mondiale oggi. Ora vedremo cosa succederà nei prossimi giorni.di: perché è statae quando si recupera? I campionati del mondo dinon iniziano benissimo. Già ieri sera, durante la cerimonia di inaugurazione, nevicava molto. E laha continuato a scendere tutta la notte, portando l’organizzazione e la FIS a decidere di cancellare la garaprevista per la giornata di oggi. Si doveva infatti scendere la prima manche di slalom alle ore 11.00 e il super-g alle 14.30. Anche se questa mattina non nevicava più cosi forte, il problema è ...

