Azimut ed Epic lanciano Azimut Direct | fintech dedicata all’economia reale

(Di lunedì 8 febbraio 2021) (Teleborsa) – Il Gruppo, tramiteEnterprises, ha firmato un accordo per l’acquisto del ramo d’aziendae strutturazione di attività di finanza alternativa per le PMI di. Il ramo d’azienda verrà conferito ad una Newco,, di cuideterrà il 50,1% mentre il 49,9% sarà posseduto da. Il perfezionamento dell’operazione, che sarà soggetto all’approvazione delle autorità di vigilanza, è atteso nel corso del primo semestre 2021.– spiega una nota – si pone l’obiettivo di supportare la crescita e lo sviluppo delle PMI italiane, attraverso un’azione congiunta di consulenza, ...

