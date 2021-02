Astrazeneca è meno efficace sulla variante sudafricana, il governo sospende la vaccinazione (Di lunedì 8 febbraio 2021) È la stessa azienda a comunicarlo riferendo che il vaccino offre solo una relativa protezione contro sintomi non gravi provocati dalla variante. E in base a uno studio condotto dall'università del ... Leggi su globalist (Di lunedì 8 febbraio 2021) È la stessa azienda a comunicarlo riferendo che il vaccino offre solo una relativa protezione contro sintomi non gravi provocati dalla. E in base a uno studio condotto dall'università del ...

