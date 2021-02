Anversa | segna e poi esulta sedendosi sugli spalti – VIDEO

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Scena curiosa in Belgio dove un attaccante dell’ha festeggiato un golfra glivuoti dello stadio Nella vittoria per 2-1 dell’sul campo del Antwerpen c’è anche la firma di Didier Lamkel Zé. L’attaccante camerunese ha sbloccato il risultato siglando il momentaneo 0-1 a sei minuti dalla fine. Una rete festeggiata in maniera particolare dato che Lamkel Zé ha scavalcato i tabelloni per poi sedersi neglivuoti. ???? Didier Lamkel Zé, wie anders? ?#BEEANT pic.twitter.com/nCwqJyV1WZ — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) February 7, 2021 Leggi su Calcionews24.com

Scena curiosa in Belgio dove un attaccante dell'ha festeggiato un gol sedendosi fra gli spalti vuoti dello stadio...