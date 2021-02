ACI World, riconoscimento all’Aeroporto di Bergamo per iniziativa “The Voice of Customer” (Di lunedì 8 febbraio 2021) (Teleborsa) – ACI World, l’associazione mondiale degli aeroporti, ha conferito all’Aeroporto di Milano Bergamo uno speciale riconoscimento nell’ambito dell’iniziativa “Voice of the Customer“, con la quale riconosce gli aeroporti che hanno continuato a dare priorità ai propri passeggeri e si sono impegnati a garantire che le loro istanze fossero ascoltate durante la pandemia COVID-19 nel 2020. ACI World ha riconosciuto che l’Aeroporto di Milano Bergamo ha compiuto “sforzi significativi” per raccogliere il feedback dei passeggeri attraverso il programma di qualità del servizio aeroportuale, consentendo di acquisire le richieste e comprenderne le esigenze. Voice of the Customer è un ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 8 febbraio 2021) (Teleborsa) – ACI, l’associazione mondiale degli aeroporti, ha conferitodi Milanouno specialenell’ambito dell’of the“, con la quale riconosce gli aeroporti che hanno continuato a dare priorità ai propri passeggeri e si sono impegnati a garantire che le loro istanze fossero ascoltate durante la pandemia COVID-19 nel 2020. ACIha riconosciuto che l’Aeroporto di Milanoha compiuto “sforzi significativi” per raccogliere il feedback dei passeggeri attraverso il programma di qualità del servizio aeroportuale, consentendo di acquisire le richieste e comprenderne le esigenze.of theè un ...

