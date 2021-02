Scoperto un patogeno che ha ucciso 59 scimpanzè Può essere una minaccia per l’uomo?

Leggi su periodicoitaliano

(Di domenica 7 febbraio 2021) Si chiama sindrome neurologica e gastroenterica epizootica (ENGS) e dal 2005 ad oggi ha già59 dei 60di Tacugama, in Sierra Leone. L’ultimo caso riguarda unodi 5 anni, di nome Jackson, che sembra riscontrare qualche lieve miglioramento sebbene la sua sopravvivenza non sia affatto garantita, come sottolinea il veterinario Andrea Pizarro, direttore generale del Santuario deglidi Tacugama. Dopo anni di ricerche per individuare la causa della malattia, scienziati e veterinari hanno finalmente un possibile colpevole: si tratterebbe di una specie di Sarcina, un tipo di batterio che si trova comunemente nell’ambiente e viene occasionalmente associato a malattie gastrointestinali che colpiscono. Il batterio in questione è stato denominato Sarcina ...