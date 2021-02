Sci di fondo, Ulricehamn 2021: Pellegrino e De Fabiani da sogno nella team sprint, trionfa l’Italia (Di domenica 7 febbraio 2021) Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani chiudono in bellezza il weekend di gare ad Ulricehamn, regalando una grande gioia ai colori azzurri. nella team sprint di sci di fondo, i due hanno infatti conquistato un primo posto che mancava da oltre due anni. Prova maiuscola da parte dei due atleti italiani, che non hanno commesso sbavature ed hanno portato a casa la gara, gestita in maniera impeccabile. Sono saliti sul podio anche Svizzera (Hediger-Furger) e Svezia (Westberg-Hagstroem). SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 7 febbraio 2021) Federicoe Francesco Dechiudono in bellezza il weekend di gare ad, regalando una grande gioia ai colori azzurri.di sci di, i due hanno infatti conquistato un primo posto che mancava da oltre due anni. Prova maiuscola da parte dei due atleti italiani, che non hanno commesso sbavature ed hanno portato a casa la gara, gestita in maniera impeccabile. Sono saliti sul podio anche Svizzera (Hediger-Furger) e Svezia (Westberg-Hagstroem). SportFace.

