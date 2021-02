Rebus Draghi | tecnici eo politici?

Rebus Draghi, tecnici e(o) politici? (Di domenica 7 febbraio 2021) Fuori piove, e dentro i partiti non è che splenda il sole. Mario Draghi è tornato per un giorno nel suo casale umbro, a Città della Pieve. Non ne è venuto fuori per tutto il giorno, la pattuglia dei Carabinieri che presidia l’ingresso è rimasta inoperosa. Taglia, cuce, fa la sintesi il presidente incaricato. Tra poche ore comincerà un secondo tour de force di consultazioni, complicato dalla necessità di incastrare un programma tra le spigolosità che gli hanno rappresentato tutte le forze politiche, e delineare una squadra di governo che tenga insieme tutto. Poco o nulla filtra sull’alchimia che verrà scelta, se una squadra di tecnici, di politici, più probabilmente una via di mezzo tra le due strade. Un dettaglio non di poco conto per i partiti che hanno dato la disponibilità ad entrare in un governo di tutti, Giorgia Meloni esclusa. ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 7 febbraio 2021) Fuori piove, e dentro i partiti non è che splenda il sole. Marioè tornato per un giorno nel suo casale umbro, a Città della Pieve. Non ne è venuto fuori per tutto il giorno, la pattuglia dei Carabinieri che presidia l’ingresso è rimasta inoperosa. Taglia, cuce, fa la sintesi il presidente incaricato. Tra poche ore comincerà un secondo tour de force di consultazioni, complicato dalla necessità di incastrare un programma tra le spigolosità che gli hanno rappresentato tutte le forze politiche, e delineare una squadra di governo che tenga insieme tutto. Poco o nulla filtra sull’alchimia che verrà scelta, se una squadra di, di, più probabilmente una via di mezzo tra le due strade. Un dettaglio non di poco conto per i partiti che hanno dato la disponibilità ad entrare in un governo di tutti, Giorgia Meloni esclusa. ...

Nel Pd si coltiva l'idea di indicare solo autorevoli tecnici d'area, 'ma come possiamo sostenere questa posizione se Draghi ci chiede un coinvolgimento?', si domanda un parlamentare. Nonostante le ...

Mentre la politica parla, si interroga tra calcoli e timori, Draghi continua il suo lavoro di sintesi tenendo conto - come dimostra l'ampio spazio dato alle consultazioni - delle posizioni delle ...

Si apre la settimana decisiva per fare il governo. Secondo giro di consultazioni, i partiti vanno a vedere le condizioni ...

L'incognita Conte, dentro o fuori? (Afp) (Adnkronos)Già in cima al gradimento degli italiani (71% e sopra a Giuseppe Conte), Mario Dragh ...

