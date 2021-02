Rebic: «Siamo primi e abbiamo dimostrato di essere forti. Ibra? Un esempio» (Di domenica 7 febbraio 2021) Ante Rebic, attaccante del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Crotone. Le sue parole Ante Rebic, attaccante del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Crotone. Le sue parole. Sulla partita – «Sono molto felice. Ho fatto due gol e abbiamo portato a casa tre punti. L’ultima volta contro il Crotone mi ero fatto male. Ora sono molto contento e spero di continuare così» Sulla ripresa – «Ho avuto un po’ di sfortuna nei primi mesi perché mi sono fatto male. Quando sono tornato ho preso il Covid. Adesso spero che il futuro sarà migliore» Sullo Scudetto – «Siamo primi e abbiamo dimostrato di essere forti. Dobbiamo continuare a fare così» Su ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 7 febbraio 2021) Ante, attaccante del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Crotone. Le sue parole Ante, attaccante del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Crotone. Le sue parole. Sulla partita – «Sono molto felice. Ho fatto due gol eportato a casa tre punti. L’ultima volta contro il Crotone mi ero fatto male. Ora sono molto contento e spero di continuare così» Sulla ripresa – «Ho avuto un po’ di sfortuna neimesi perché mi sono fatto male. Quando sono tornato ho preso il Covid. Adesso spero che il futuro sarà migliore» Sullo Scudetto – «di. Dobbiamo continuare a fare così» Su ...

