Ocean Viking con 422 migranti | sbarcherà a Augusta

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 7 febbraio 2021) L’Italia, a quanto si apprende, ha concesso allail porto diper lo sbarco. La nave ospita a bordo 422di cui 8 con covid. Una volta sbarcati, ad eccezione dei minori non accompagnati, isaranno trasferiti sulla nave quarantena Rhapsody. “Questa settimana, un numero altissimo di persone hanno cercato di fuggire dalla Libia attraverso il Mediterraneo centrale, anche a causa delle condizioni meteorologiche favorevoli alle partenze. Il team dellaha salvato la vita a 422 persone, non solo perché è un nostro obbligo di marittimi, ma anche perché come esseri umani continuiamo a credere nel diritto alla vita per tutti”, afferma in una dichiarazione Luisa Albera, coordinatrice di ricerca e soccorso sulla ...