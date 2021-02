(Di domenica 7 febbraio 2021) Non solo le difficoltà sul campo del Genoa contro uno scatenato Pandev: gli azzurri dovranno fare i conti anche con l’di Kostas, uscito a una ventina di minuti dalla fine. Il centrale greco è stato costretto ad abbandonare la gara in anticipo per problemi a una caviglia. A comunicare l’entità dell’rimediato daè stato lo stessoattraverso un bollettino medico: “Kostasè stato sostituito nel match di Marassi contro il Genoa per un trauma contusivo alla caviglia destra”. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

FantaMasterApp : 'Napoli, ecco il comunicato sull’infortunio di Manolas: sono a rischio due big match' - naptam_10 : @OCardinal17 Nel calcio moderno si gioca partendo dalla difesa. Se parti dalla difesa hai più chance di portare pal… - CalcioNews24 : Napoli, infortunio Manolas: il comunicato del club - junews24com : Infortunio Manolas: problemi alla caviglia, salterà la Juve -

