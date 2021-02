Maxi rissa tra ragazzi a Gaeta: uno di loro finisce in ospedale (Di domenica 7 febbraio 2021) Maxi rissa tra ragazzi a Gaeta. Il violento episodio è avvenuto ieri pomeriggio nelle vicinanze dei giardinetti pubblici, in zona Serapo. L’età dei ragazzi coinvolti nella Maxi rissa oscilla dai 15 ai 18 anni ed uno di loro è stato anche condotto presso il vicino ospedale di Formia. Sul posto per le indagini sono giunti i Carabinieri di Gaeta la Polizia. Leggi anche: Coronavirus Latina e provincia: 112 positivi e 4 decessi, i dati di oggi 7 febbraio Purtroppo i fatti non sono nuovi ai cittadini che oltre a ripetute risse segnalano anche la presenza di incauti assembramenti dove le disposizioni anti Covid non vengono quasi mai rispettate. ragazzini tutti ammassati in barba al distanziamento e spesso ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 7 febbraio 2021)tra. Il violento episodio è avvenuto ieri pomeriggio nelle vicinanze dei giardinetti pubblici, in zona Serapo. L’età deicoinvolti nellaoscilla dai 15 ai 18 anni ed uno diè stato anche condotto presso il vicinodi Formia. Sul posto per le indagini sono giunti i Carabinieri dila Polizia. Leggi anche: Coronavirus Latina e provincia: 112 positivi e 4 decessi, i dati di oggi 7 febbraio Purtroppo i fatti non sono nuovi ai cittadini che oltre a ripetute risse segnalano anche la presenza di incauti assembramenti dove le disposizioni anti Covid non vengono quasi mai rispettate.ni tutti ammassati in barba al distanziamento e spesso ...

