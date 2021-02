La bellezza delle occhiaie vip: chi non le ha, se le fa (Di domenica 7 febbraio 2021) Le borse sotto gli occhi sono da nascondere? Alcune vip hanno fatto delle occhiaie il loro punto di forza: ne sanno qualcosa le attrici Carolina Crescentini, Valentina Lodovini e Claudia Pandolfi. Ora le influencer su Tik-Tok, Sara Carsten e Abby Roberts, mostrano un trucco, ma non per coprirle. Anzi, insegnano a chi non li ha, come fare dei credibili cerchi neri molto trendy. A una giovanissima Carolina Crescentini qualcuno disse: “Le occhiaie saranno la tua fortuna” e così è stato. L’attrice ha dei caratteristici solchi neri sotto gli occhi che sono per lei un ingrediente imprescindibile di tutti i suoi ruoli dietro la telecamera. Una volta ha raccontato che riguardando le foto da bambina, già si vedevano. “Crescendo poi ci hanno provato in tutti i modi a dirmi che sono un difetto – raccontato l’attrice – Prima di fare cinema, non ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 7 febbraio 2021) Le borse sotto gli occhi sono da nascondere? Alcune vip hanno fattoil loro punto di forza: ne sanno qualcosa le attrici Carolina Crescentini, Valentina Lodovini e Claudia Pandolfi. Ora le influencer su Tik-Tok, Sara Carsten e Abby Roberts, mostrano un trucco, ma non per coprirle. Anzi, insegnano a chi non li ha, come fare dei credibili cerchi neri molto trendy. A una giovanissima Carolina Crescentini qualcuno disse: “Lesaranno la tua fortuna” e così è stato. L’attrice ha dei caratteristici solchi neri sotto gli occhi che sono per lei un ingrediente imprescindibile di tutti i suoi ruoli dietro la telecamera. Una volta ha raccontato che riguardando le foto da bambina, già si vedevano. “Crescendo poi ci hanno provato in tutti i modi a dirmi che sono un difetto – raccontato l’attrice – Prima di fare cinema, non ...

