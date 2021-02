Juliano Mello | chi è | età | lavoro | la morte di Lucas | Dayane | Instagram

(Di domenica 7 febbraio 2021) Tutto pronto per un’altra imperdibile puntata di Live Non è la D’Urso. Tra gli ospiti di stasera ci sarà anche, il fratello di, la modella brasiliana ora concorrente e finalista del Grande Fratello Vip.: chi è, età,, tutto sul fratello diè il fratello più grande di Dayana, una delle concorrenti del Grande Fratello Vip. Pochi giorni fa è morto tragicamente, a soli 26 anni, il loro fratelloa causa di un incidente stradale in Brasile., fratello minore, era figlio di una madre diversa, l’attuale compagna del padre die ...

Ultime Notizie dalla rete : Juliano Mello

Oltre a Walter Zenga , nel salotto serale di Barbara D'Urso ci sarà ancheil fratello di Dayane. Crediti foto per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy, @Kikapress ...Infine, atteso l'intervento di, il fratello di Dayane , entrambi colpiti in questi giorni da un gravissimo lutto in seguito alla morte di Lucas , loro fratello minore.Juliano fratello Dayane Mello: il loro legame e il loro rapporto è tutto da raccontare e da spiegare, soprattutto in un momento come questo.Lunedì 8 febbraio si rinnova l'appuntamento in prime time su Canale 5 con il Grande Fratello Vip e le anticipazioni di questa nuova puntata rivelano che ci sarà spazio per nuove sorprese e colpi di sc ...