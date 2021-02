In questa crisi ha perso l'informazione, a partire dalla Rai (Di domenica 7 febbraio 2021) Un'ipotesi che non è mai stata avvalorata in nessuna trasmissione o tg Rai in queste settimane. I ... forse l'unico in una tv schierata come La7), invece di verificare, spiegare, indagare, ha abdicato ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 7 febbraio 2021) Un'ipotesi che non è mai stata avvalorata in nessuna trasmissione o tg Rai in queste settimane. I ... forse l'unico in una tv schierata come La7), invece di verificare, spiegare, indagare, ha abdicato ...

matteorenzi : La scelta del presidente Mattarella è stata come sempre saggia. E finalmente si parla di contenuti. Questa crisi no… - mariaederaM5S : Non voterò un #governo #Draghi. Non sono stata eletta per questo. Ringrazio @GiuseppeConteIT, una persona che a dif… - CottarelliCPI : Non so come andrà a finire questa crisi di governo. Avrei però una richiesta: comunque vada, si potrebbe per favore fare un po' più presto? - PpPagliaro : RT @Pensiero0: @AugustoMinzolin #governoDraghi #grazieRenzi ••• Lo scontro sostenuto in questa crisi ha davvero provato il leader di @Itali… - poe96415533 : RT @HuffPostItalia: In questa crisi ha perso l’informazione, a partire dalla Rai -