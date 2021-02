Immobile | “Il nostro obiettivo è arrivare tra le prime 4 Con l’Inter sfida che vale tanto”

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Ciroha parlato a Sky Sport del momento della Lazio e degli obiettivi in casa biancoceleste. Queste le sue parole: “Vittoria sofferta ma fondamentale. Abbiamo recuperato un po’ di terreno in classifica, avevamo perso punti ed eravamo indietro rispetto alle altre. Abbiamo fatto 6 vittorie consecutive vincendo contro Roma e Atalanta riprendendo il cammino che ci eravamo prefissati a inizio anno. Iltra lequattro, serve continuità perchè le altre vanno forte. La prossima con? E’ molto importante, loro stanno facendo un bel campionato e sappiamo la difficoltà della partita. Abbiamo una settimana per prepararla e andremo a Milano per cercare di vincere”. Quale squadra ti ha impressionato di più? “Quando abbiamo giocato con la Juventus era ...

Decisivo per i biancocelesti il solito, che nella ripresa ha regalato i tre punti alla ... uno era ritornare negli ottavi di Champions che mancavano alla Lazio da 20 anni, era il sogno. Ciro Immobile è la vera arma in più di questi anni della Lazio. Un suo gol anche oggi risolve la questione Cagliari e permette di far dormire sonni tranquilli a Simone Inzaghi poco prima del rinnovo d ...