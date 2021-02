Il giallo della donna sgozzata in casa a Faenza (Di domenica 7 febbraio 2021) AGI - Non c'è al momento alcun indagato per la morte di Ilenia Fabbri, la 46enne trovata sabato mattina sgozzata nella sua abitazione di Faenza, nel Ravennate. Domenica la polizia Scientifica ha eseguito nuovi rilievi mentre la Procura bizantina ha affidato l'autopsia al medico legale Franco Tagliaro di Verona per approfondire le cause del decesso. Proseguono anche gli interrogatori delle persone informate sui fatti. Gli inquirenti hanno ascoltato la figlia, l'amica di quest'ultima presente in casa al momento del delitto, l'ex marito, l'attuale compagno e la vicina di casa che ha dato l'allarme. Secondo quanto appreso, la vittima era vestita di tutto punto come se dovesse uscire. Sono stati sequestrati un coltello, possibile arma del delitto, e il cellulare della donna. ... Leggi su agi (Di domenica 7 febbraio 2021) AGI - Non c'è al momento alcun indagato per la morte di Ilenia Fabbri, la 46enne trovata sabato mattinanella sua abitazione di, nel Ravennate. Domenica la polizia Scientifica ha eseguito nuovi rilievi mentre la Procura bizantina ha affidato l'autopsia al medico legale Franco Tagliaro di Verona per approfondire le cause del decesso. Proseguono anche gli interrogatori delle persone informate sui fatti. Gli inquirenti hanno ascoltato la figlia, l'amica di quest'ultima presente inal momento del delitto, l'ex marito, l'attuale compagno e la vicina diche ha dato l'allarme. Secondo quanto appreso, la vittima era vestita di tutto punto come se dovesse uscire. Sono stati sequestrati un coltello, possibile arma del delitto, e il cellulare. ...

