Il Corsport | “De Laurentiis cerca un Draghi del calcio che sistemi lo spread del Napoli”

(Di domenica 7 febbraio 2021) Sul Corriere dello Sport Antonio Giordano scrive che “il Genoa ha ufficialmente aperto la crisi tecnica del”. Aurelio De, dopo aver interrotto le consultazioni per scegliere a chi affidare il governo, potrebbe ricominciare i personalissimi sondaggi, sperando di scovare nell’universouna figura autorevole, unche glicosì, semplicemente con la propria presenza, il disastrato. La settima sconfitta in campionato, la nona stagionale, che è immeritata, allunga però ombre inquietanti sul futuro, perché alla fine dell’ennesima serata in mano non resta nulla. L'articolo ilsta.

napolista : Il Corsport: “#DeLaurentiis cerca un Draghi del calcio che sistemi lo spread del Napoli” “Il Genoa ha ufficialmente… - biscone69 : RT @AvvPrisco: Para parapà para parapà para parapà figure e' #Zazzaroni - CalcioNapoli24 : - AvvPrisco : Para parapà para parapà para parapà figure e' #Zazzaroni - infoitsport : Corsport: De Laurentiis licenzi Gattuso o taccia - ilNapolista -

Ultime Notizie dalla rete : Corsport Laurentiis

IlNapolista

... che doveva essere lungo e glorioso si è in qualche modo oscurato, così come i rapporti con il presidente Deche, secondo il Corriere dello Sport, non sono di certo recuperati E adesso, ...Il, parla dunque di copione già scritto Il presidente mette in mora il Napoli e il Napoli ... E adesso che Benitez è alle porte sarebbe bene che Deriflettesse sulla produttività di ...“Il Genoa ha ufficialmente aperto la crisi tecnica del Napoli. La settima sconfitta allunga ombre inquietanti sul futuro di Gattuso” ...L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha analizzato la situazione in casa Napoli e lo "scontro" tra Gattuso e De Laurentiis in un editoriale. “Il ...