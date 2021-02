Grande Fratello Vip 5 | Carlotta Dell’Isola | “Mi mancano Sami | Rosi e Dayane Per il resto | no!”

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 7 febbraio 2021), ex concorrente delVIP 5, ha dedicato delle parole di conforto all’attuale gieffinaMello, dato che, da pochi giorni, ha perso suoLucas in un incidente. Durante il suo soggiorno nella Casa,aveva stretto una bellissima amicizia soprattutto conMello, Samantha De Grenet e Rosalinda Cannavò; ma ormai tornata alla vita reale, afferma quanto citato di seguito: “Ieri quando ho saputo di Lucas, avrei voluto essere lì per poter stare vicino a. Non nego che ogni due per tre andavo a vedere la diretta. Ma se non fosse stato per questo terribile lutto, no, la casa non mi sarebbe mancata. Mie ...