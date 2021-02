GdS – Inter, il ‘bastone’ di Conte funziona: per molti è tempo della ‘carota’ (Di domenica 7 febbraio 2021) Conte si gode il metodo sui giocatori dell’Inter Quella scesa in campo nelle ultime settimane è un’Inter camaleontica con gli Interpreti che cambiano, e con i risultati che rispecchiano il lavoro fatto ad Appiano Gentile. Merito anche del lavoro di Conte che usando prima il “bastone” ha rivitalizzato alcuni giocatori ed ora è pronto a porgere loro la tanto meritata “carota”. “La vittoria di Firenze è giusto l’ultimo esempio. Sanchez, quello dei «numeri impietosi», è stato tra i migliori venerdì. Come lo era stato Eriksen la settimana prima col Benevento. E in passato, come dimenticare l’Hakimi «enjoy», poi studente modello anche in fase difensiva. L’elenco è lungo. Conte ha ottenuto risposte da tanti”. “Da Handanovic, pure: nel mirino dopo la Juve, al Franchi un pezzetto di ... Leggi su intermagazine (Di domenica 7 febbraio 2021)si gode il metodo sui giocatori dell’Quella scesa in campo nelle ultime settimane è un’camaleontica con glipreti che cambiano, e con i risultati che rispecchiano il lavoro fatto ad Appiano Gentile. Merito anche del lavoro diche usando prima il “bastone” ha rivitalizzato alcuni giocatori ed ora è pronto a porgere loro la tanto meritata “carota”. “La vittoria di Firenze è giusto l’ultimo esempio. Sanchez, quello dei «numeri impietosi», è stato tra i migliori venerdì. Come lo era stato Eriksen la settimana prima col Benevento. E in passato, come dimenticare l’Hakimi «enjoy», poi studente modello anche in fase difensiva. L’elenco è lungo.ha ottenuto risposte da tanti”. “Da Handanovic, pure: nel mirino dopo la Juve, al Franchi un pezzetto di ...

