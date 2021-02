Francesco Oppini vuole Tommaso Zorzi come testimone di nozze: “A lui farò fare tutto e non solo…” (VIDEO) (Di domenica 7 febbraio 2021) Tommaso innamorato di Oppini Qualche settimana fa, dopo essersi preso una mezza sbornia all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 Tommaso Zorzi è tornato a parlare di Francesco Oppini, facendo delle confessioni sul suo amico speciale. Il rampollo meneghino ha parlato del rapporto con il figlio di Alba Parietti ed ha tirato in ballo il suo futuro matrimonio con la sua storica fidanzata Cristina. “Ok rapporto di amicizia, ma tu sai che io ho detto anche altro. Fra però ha una compagna e molto probabilmente si sposa, ma non con me. Ho pianto per i cavoli miei, però so benissimo che lui ha una situazione sua“, aveva detto il 25enne mentre parlava con Stefania Orlando, Maria Teresa Ruta e altri inquilini del loft più spiato d’Italia. Francesco Oppini ... Leggi su kontrokultura (Di domenica 7 febbraio 2021)innamorato diQualche settimana fa, dopo essersi preso una mezza sbornia all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5è tornato a parlare di, facendo delle confessioni sul suo amico speciale. Il rampollo meneghino ha parlato del rapporto con il figlio di Alba Parietti ed ha tirato in ballo il suo futuro matrimonio con la sua storica fidanzata Cristina. “Ok rapporto di amicizia, ma tu sai che io ho detto anche altro. Fra però ha una compagna e molto probabilmente si sposa, ma non con me. Ho pianto per i cavoli miei, però so benissimo che lui ha una situazione sua“, aveva detto il 25enne mentre parlava con Stefania Orlando, Maria Teresa Ruta e altri inquilini del loft più spiato d’Italia....

