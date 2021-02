Endometriosi, l’esperienza di Chrissy Teigen (Di domenica 7 febbraio 2021) «Ti prego ti prego, operazione, metti fine al mio dolore!», scrive Chrissy Teigen con il suo solito, invidiabile tono autoironico, mentre si trova sdraiata su un lettino di ospedale, pronta a sottoporsi a un’operazione chirurgica per trattare l’endometriosi della quale soffre. La modella 35enne, moglie del cantante John Legend e due volte mamma, ha usato nei giorni scorsi anche Twitter, piattaforma sulla quale è particolarmente attiva, per chiedere ai suoi fan di condividere con lei informazioni riguardanti le loro esperienze con questo tipo di operazione. «Com’è stato il vostro recupero?», ha chiesto con un tweet Chrissy Teigen, ricevendo moltissime risposte e testimonianze. D’altronde, l’endometriosi è una condizione assai diffusa tra la popolazione femminile, nonostante ancora troppo spesso venga trattata in maniera poco tempestiva. Leggi su vanityfair (Di domenica 7 febbraio 2021) «Ti prego ti prego, operazione, metti fine al mio dolore!», scrive Chrissy Teigen con il suo solito, invidiabile tono autoironico, mentre si trova sdraiata su un lettino di ospedale, pronta a sottoporsi a un’operazione chirurgica per trattare l’endometriosi della quale soffre. La modella 35enne, moglie del cantante John Legend e due volte mamma, ha usato nei giorni scorsi anche Twitter, piattaforma sulla quale è particolarmente attiva, per chiedere ai suoi fan di condividere con lei informazioni riguardanti le loro esperienze con questo tipo di operazione. «Com’è stato il vostro recupero?», ha chiesto con un tweet Chrissy Teigen, ricevendo moltissime risposte e testimonianze. D’altronde, l’endometriosi è una condizione assai diffusa tra la popolazione femminile, nonostante ancora troppo spesso venga trattata in maniera poco tempestiva.

