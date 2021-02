Domenica In, Nunzia De Girolamo racconta “Ciao Maschio” (Di domenica 7 febbraio 2021) Nell’intervista con Mara Venier, Nunzia De Girolamo si è raccontata tra vita privata e l’inizio del nuovo progetto lavorativo Lasciata la politica, Nunzia De Girolamo ha deciso di intraprendere un percorso nel mondo dello spettacolo. Sabato 13 febbraio nella seconda serata di Rai Uno inizierà il suo primo programma dal titolo “Ciao Maschio”. La De Girolamo che non vede l’ora di debuttare ha scritto di recente su Instagram: “Ho letto Sabato sul calendario, mi sono preparata con l’ansia che gradualmente prendeva la meglio, e poi… ho scoperto che è Sabato si, ma non 13 Febbraio. Manca una settimana esatta al debutto del mio programma! Io sono pronta, casomai rimango così, che dite? Vi aspetto dal 13 Febbraio con ‘Ciao ... Leggi su 361magazine (Di domenica 7 febbraio 2021) Nell’intervista con Mara Venier,Desi èta tra vita privata e l’inizio del nuovo progetto lavorativo Lasciata la politica,Deha deciso di intraprendere un percorso nel mondo dello spettacolo. Sabato 13 febbraio nella seconda serata di Rai Uno inizierà il suo primo programma dal titolo “”. La Deche non vede l’ora di debuttare ha scritto di recente su Instagram: “Ho letto Sabato sul calendario, mi sono preparata con l’ansia che gradualmente prendeva la meglio, e poi… ho scoperto che è Sabato si, ma non 13 Febbraio. Manca una settimana esatta al debutto del mio programma! Io sono pronta, casomai rimango così, che dite? Vi aspetto dal 13 Febbraio con ‘...

SerieTvserie : Domenica In, Nunzia De Girolamo presenta Ciao Maschio e svela gli ospiti della prima puntata - tvblogit : Domenica In, Nunzia De Girolamo presenta Ciao Maschio e svela gli ospiti della prima puntata - zazoomblog : Domenica In l’incubo di Nunzia De Girolamo: “Lentamente morivo dentro” - #Domenica #l’incubo #Nunzia #Girolamo: - angelofavignan : Me licenziano e prossima domenica trovi Nunzia de Girolamo ?????? #DomenicaIn - _PuntoZip_ : Oggi in TV: Su Rai1 ‘Domenica In’ con Mara Venier – Tra gli ospiti Giorgio Panariello, Marco Giallini, Costantino D… -