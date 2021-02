Domenica In, Marco Giallini svela il suo segreto: incredibile ma vero (Di domenica 7 febbraio 2021) Domenica In, Marco Giallini la verità sul suo sguardo magnetico attends ‘The Place’ photocall during the 12th Rome Film Fest at Auditorium Parco Della Musica on November 4, 2017 in Rome, Italy.Marco Giallini è uno degli attori italiani più amati e ha anche molto successo tra le donne, tra i suoi punti di forza c’è sicuramente lo sguardo magnetico che caratterizza ogni suo personaggio. In diretta a Domenica In ha spiegato il segreto dietro al suo sguardo: “Sai quello sguardo intenso? Ma che sguardo intenso, me mancano 15 diottrie ce so cascati” ha scherzato lui. “Sai quello sguardo intenso? Ma che sguardo intenso, me mancano 15 diottrie ce so cascati” #DomenicaIn pic.twitter.com/dEQGfUSlwD — Samuele (@BlueBandit 16) February 7, ... Leggi su chenews (Di domenica 7 febbraio 2021)In,la verità sul suo sguardo magnetico attends ‘The Place’ photocall during the 12th Rome Film Fest at Auditorium Parco Della Musica on November 4, 2017 in Rome, Italy.è uno degli attori italiani più amati e ha anche molto successo tra le donne, tra i suoi punti di forza c’è sicuramente lo sguardo magnetico che caratterizza ogni suo personaggio. In diretta aIn ha spiegato ildietro al suo sguardo: “Sai quello sguardo intenso? Ma che sguardo intenso, me mancano 15 diottrie ce so cascati” ha scherzato lui. “Sai quello sguardo intenso? Ma che sguardo intenso, me mancano 15 diottrie ce so cascati” #In pic.twitter.com/dEQGfUSlwD — Samuele (@BlueBandit 16) February 7, ...

