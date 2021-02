Cyberpunk 2077 | creata una mod da 11GB per migliorare oltre 800 file audio

(Di domenica 7 febbraio 2021) Il modder Floyd Nexus ha recentemente pubblicato un'interessante mod per, la quale non aggiunge niente a livello grafico, nessun stravagante modello e non altera in alcun modo il gameplay. Si tratta infatti di una mod, la quale sistema e revisione800presenti al suo interno, migliorando sensibilmente il comparto sonoro e il mixing. Ecco una breve descrizione della mod, con le parole del suo autore: Leggi altro...

, l'opera videoludica creata da CD Projekt RED , autori della trilogia dedicata a The Witcher 3 , ritorna a far parlare di sé. Sin dalla pubblicazione del titolo, l'iterazione ha avuto ...Come tutti quanti sicuramente saprete, il lancio diè stato tutt'altro che indolore . La nuova e attesissima creatura targata CD Projekt Red, infatti, pur totalizzando numeri da capogiro in termini di copie vendute, ha mostrato il fianco ...Il modder Floyd Nexus ha pubblicato una gigantesca mod per Cyberpunk 2077, la quale risolve i problemi di bilanciamento di oltre 800 file audio di gioco.