Covid Germania | 8 616 casi e altri 231 morti

E' salito a 61.517 il numero dei morti in Germania legato al Covid-19. Lo ha riferito il Robert Koch Institute (Rki), l'istituto che monitora l'andamento della pandemia nel Paese, dando notizia di altre 231 vittime nelle ultime 24 ore. Per quanto riguarda i contagi, sono 8.616 quelli diagnosticati in più rispetto a ieri, per un totale di quasi 2,3 milioni dall'inizio dell'emergenza.

In totale 61.517 vittime dall'inizio dell'emergenza E' salito a 61.517 il numero dei morti in Germania legato al Covid - 19. Lo ha riferito il Robert Koch Institute (Rki), l'istituto che monitora l'andamento della pandemia nel Paese, dando notizia di altre 231 vittime nelle ultime 24 ore. Per ...

Coronavirus, Speranza autorizza gli anticorpi monoclonali

Una nuova mossa contro la pandemia di coronavirus, dopo l’autorizzazione da parte del ministro della Salute Roberto Speranza agli anticorpi monoclonali. Questa terapia è già stata resa disponibile in ...

