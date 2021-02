Biden riuscirà a far approvare il piano di aiuti? (Di domenica 7 febbraio 2021) Il presidente Joe Biden deve affrontare la difficile situazione economica lasciata dalla pandemia di coronavirus. Biden ha proposto un piano di aiuti da 1,9 trilioni di dollari, ma ha trovato fin da subito l’opposizione dei repubblicani. Per riuscirci i democratici hanno votato il budget reconciliation che Leggi su periodicodaily (Di domenica 7 febbraio 2021) Il presidente Joedeve affrontare la difficile situazione economica lasciata dalla pandemia di coronavirus.ha proposto undida 1,9 trilioni di dollari, ma ha trovato fin da subito l’opposizione dei repubblicani. Per riuscirci i democratici hanno votato il budget reconciliation che

In Libia l'Onu ha fatto male i calcoli (forse). Il rischio instabilità

Dbeiba, vicino anch'egli a posizioni islamiste, riuscirà ad avere un dialogo con Abu Dhabi che ha ... gli Stati Uniti, che sembravano interessati a un ritorno sul dossier con la Presidenza Biden, ...

Usa, ex funzionari chiedono a Biden ritorno ad accordo nucleare con Iran per evitare guerra costosa

... di sicurezza nazionale e diplomatici ha scritto una lettera aperta all'amministrazione Biden ... Il gruppo comprendente 41 ex funzionari statunitensi ha sostenuto che in caso contrario l'Iran riuscirà ...

