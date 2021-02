Ammonito Tonelli | era diffidato | salta Sampdoria-Fiorentina

SSportNetwork : #AnyGivenSunday #SerieA #BeneventoSamp 0-0 48' Quinto cartellino giallo del match, #ammonito anche #Tonelli, diffid… -

Ultime Notizie dalla rete : Ammonito Tonelli

Vieneal 31 Improta per un fallo su Keita, a causa della diffida il calciatore del ... che per arrivare al colpo di testa commette però fallo su. L'occasione da gol più interessante in ...Thorsby per intevento falloso 2 0' VANTAGGIO JUVENTUS! La difesa sampsoriana si fa ... A disposizione : Letica, Verre, Torregrossa, Ramirez, Jankto, Askildsen, Regini, La Gumina,, ...Lorenzo Tonelli salterà la sfida contro la Fiorentina: il difensore della Sampdoria è stato ammonito nel corso della gara contro il Benevento ...Gli orange di mister Vecchiato ne rifilano 4 anche ai vicentini mentre i celesterancio del nuovo tecnico Princivalli impongono lo 0-0 alla corazzata Trento. Decima sconfitta stagionale per i gialloblù ...