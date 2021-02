Violento e con numerosi reati alle spalle: i Carabinieri danno esecuzione a misura di sicurezza (Di sabato 6 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – I Carabinieri della Stazione Salerno Principale sono costantemente impegnati nella vigilanza delle zone del “salotto buono” salernitano, sempre attenti alle problematiche di sicurezza del centro storico. Nella mattina di ieri hanno dato esecuzione ad una misura di sicurezza detentiva a carico di un soggetto noto alle Forze di Polizia per svariati reati contro il patrimonio e non solo, oltre che per numerose intemperanze che spesso comportano l’intervento di una pattuglia delle Forze di Polizia. Il 32enne U.F. è stato fermato dai Carabinieri e, dopo le formalità di rito, è stato sottoposto a tampone Covid19 e visita psichiatrica, quindi associato presso la REMS (residenza per ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 6 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Idella Stazione Salerno Principale sono costantemente impegnati nella vigilanza delle zone del “salotto buono” salernitano, sempre attentiproblematiche didel centro storico. Nella mattina di ieri hanno datoad unadidetentiva a carico di un soggetto notoForze di Polizia per svariaticontro il patrimonio e non solo, oltre che per numerose intemperanze che spesso comportano l’intervento di una pattuglia delle Forze di Polizia. Il 32enne U.F. è stato fermato daie, dopo le formalità di rito, è stato sottoposto a tampone Covid19 e visita psichiatrica, quindi associato presso la REMS (residenza per ...

