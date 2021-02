Truffe sentimentali online | tre donne raggirate con false promesse Ecco quanto hanno sborsato

(Di sabato 6 febbraio 2021)finto di essere militari e, instaurata una relazionecon le loro vittime, si sono fatti inviare del denaro. Sono tre lecadute vittima delle cosiddette “” a Ferrara, nelle ultime settimane. Secondoricostruito dalla polizia, che ha ricevuto diverse denunce per truffa caratterizzate dall’aggressione alla sfera affettiva delle vittime., il primo caso Il primo caso, significativo anche dal punto di vista economico, riguarda un’assistente domiciliare di mezza età, di origine straniera ma residente da anni a Ferrara, che ha avviato su Facebook un’amicizia con un tale “Daniels”, sedicente militare di nazionalità statunitense in missione in Medio Oriente e Siria. Agganciata la vittima, l’uomo ha ...

POLIZIA DI STATONelle ultime settimane a Ferrara la Polizia di Stato ha ricevuto diverse denunce per truffa caratterizzate dall'aggressione alla sfera sentimentale delle vittime. Il primo caso, ...I dati Sono numeri epidemiologici quelli che riguardano le cosiddette ''. In Italia negli ultimi sette anni il fenomeno è aumentato in maniera a dir poco esponenziale. Complice l'...FERRARA - Hanno finto di essere militari e, instaurata una relazione online con le loro vittime, si sono fatti inviare del denaro. Sono tre le donne cadute vittima delle cosiddette 'truffe sentimental ...Nelle ultime settimane a Ferrara la Polizia di Stato ha ricevuto diverse denunce per truffa caratterizzate dall'aggressione alla sfera sentimentale delle vittime. Il primo caso, molto grave dal punto ...