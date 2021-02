Traffico Roma del 06-02-2021 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 6 febbraio 2021) Luceverdema sono belli trovati all’ascolto sul Raccordo Anulareintenso è rallentato lungo la carreggiata interna tra il bivio per la 24 e via Tiburtina tra via Appia e la via Pontina rallentamenti anche l’esterna tra la via del Mare via Pontina difficoltà lungo la tangenziale est e incolonnamenti anche a causa di un incidente tra via Nomentana e del Bivio per la 24 verso San Giovanni a tre code perintenso tra via Salaria via di Tor di Quinto in direzione Olimpico sulla Salariain coda in uscita dalla città tra la tangenziale est e l’aeroporto l’urbecongestionato su via di Tor di Quinto per incidente avvenuto in prossimità di via delle Fornaci di Tor di Quinto lunghi incolonnamenti In entrambe le direzioniintenso su via Cassia code ...