Schianto fatale, Rosanna muore a soli 20 anni. Due ragazzi in ospedale (Di sabato 6 febbraio 2021) Incidente stradale lungo la provinciale 56, che collega i comuni di Molfetta e Ruvo di Puglia, in provincia di Bari. Vittima dello scontro una 20enne di Ruvo di Puglia, Rosanna Bernocco, che viaggiava come passeggera su una Fiat Punto guidata da un amico, rimasto ferito nello scontro con una Wolkswagen Golf con a bordo una donna, anche lei ferita. Sul posto, per i rilievi, sono intervenuti i carabinieri e la Polizia municipale. Stando ad una prima ricostruzione, la Punto con a bordo i due ragazzi che percorreva la Strada provinciale in direzione Molfetta avrebbe sbandato ad una curva invadendo la corsia opposta e schiantandosi frontalmente con la Golf. Inutili per la ragazza i soccorsi medici del 118 accorsi sul posto dopo una chiamata di emergenza. Secondo quanto ricostruito, la ventenne sarebbe stata sbalzata fuori dall'abitacolo e per lei non c'è ...

