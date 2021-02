Salto con gli sci femminile, Takanashi vince davanti a Kriznar in gara-2 a Hinzenbach. Jessica Malsiner 22ma (Di sabato 6 febbraio 2021) Sara Takanashi cancella la grande delusione di ieri e si riscatta prontamente, vincendo gara-2 sul trampolino piccolo di Hinzenbach e portando a casa il primo successo stagionale nella Coppa del Mondo 2020-2021 di Salto con gli sci femminile. La fuoriclasse nipponica, dominatrice della disciplina nel lustro 2013-2017 (in cui si è aggiudicata quattro sfere di cristallo su cinque), ha archiviato la 58ma affermazione individuale della carriera nel circuito maggiore confermando inoltre l’ottimo feeling con il Normal Hill austriaco (dove si è imposta in sette occasioni). Takanashi ha beffato quest’oggi la slovena Nika Kriznar per appena quattro decimi di punto, facendo la differenza specialmente nella prima manche grazie ad una compensazione (legata al ... Leggi su oasport (Di sabato 6 febbraio 2021) Saracancella la grande delusione di ieri e si riscatta prontamente,ndo-2 sul trampolino piccolo die portando a casa il primo successo stagionale nella Coppa del Mondo 2020-2021 dicon gli sci. La fuoriclasse nipponica, dominatrice della disciplina nel lustro 2013-2017 (in cui si è aggiudicata quattro sfere di cristallo su cinque), ha archiviato la 58ma affermazione individuale della carriera nel circuito maggiore confermando inoltre l’ottimo feeling con il Normal Hill austriaco (dove si è imposta in sette occasioni).ha beffato quest’oggi la slovena Nikaper appena quattro decimi di punto, facendo la differenza specialmente nella prima manche grazie ad una compensazione (legata al ...

