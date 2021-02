Roma, altro ko nei big match: conquistati solo 16 punti su 57 (Di sabato 6 febbraio 2021) Roma - La Roma ci ha provato, ha battagliato in campo ma ha faticato tanto a concludere. E alla fine è arrivata la sconfitta all'Allianz Stadium contro la Juventus . È una Roma piccola con le grandi. ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 6 febbraio 2021)- Laci ha provato, ha battagliato in campo ma ha faticato tanto a concludere. E alla fine è arrivata la sconfitta all'Allianz Stadium contro la Juventus . È unapiccola con le grandi. ...

