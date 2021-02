Regina Elisabetta, 69 anni di regno tra trionfi, difficoltà e record (Di sabato 6 febbraio 2021) La Regina Elisabetta celebra 69 anni di regno. Un record, uno dei tanti di cui la monarca si è resa protagonista da quando, quel 6 febbraio 1952 da Lilibeth (il soprannome con cui veniva chiamata in famiglia) è diventata Sua Maestà. In più di mezzo secolo la sovrana ha vissuto alti e bassi e ha saputo dare un’impronta spesso decisiva al suo ruolo. Mai sopra le righe, sempre ben attenta a dosare le parole e a intervenire solo quando strettamente necessario, solo quando i suoi sudditi avevano bisogno di lei, del suo intervento. In 69 anni ci sono stati – certo – momenti in cui è stata attaccata, in cui è stata messa in dubbio l’importanza della Corona stessa. Ma Elisabetta II con compostezza è sempre andata avanti per la sua strada, cercando di essere d’esempio per la ... Leggi su dilei (Di sabato 6 febbraio 2021) Lacelebra 69di. Un, uno dei tanti di cui la monarca si è resa protagonista da quando, quel 6 febbraio 1952 da Lilibeth (il soprannome con cui veniva chiamata in famiglia) è diventata Sua Maestà. In più di mezzo secolo la sovrana ha vissuto alti e bassi e ha saputo dare un’impronta spesso decisiva al suo ruolo. Mai sopra le righe, sempre ben attenta a dosare le parole e a intervenire solo quando strettamente necessario, solo quando i suoi sudditi avevano bisogno di lei, del suo intervento. In 69ci sono stati – certo – momenti in cui è stata attaccata, in cui è stata messa in dubbio l’importanza della Corona stessa. MaII con compostezza è sempre andata avanti per la sua strada, cercando di essere d’esempio per la ...

MsFrancyAgain91 : E non parlo della sua vita privata può pure mettersi con la regina Elisabetta, parlo di altro e penso che mi capite… - PicoPaperopoli : ?? #6Febbraio 2002 – Giorno del giubileo d'oro della regina Elisabetta II del Regno Unito. ?? ?? #AccaddeOggi - Ely_Ferrari : RT @VanityFairIt: Era il 6 febbraio del 1952 quando re Giorgio VI morì a soli 56 anni. Lilibeth, in viaggio ufficiale col marito Filippo, a… - LiveAvanti : Check out this article: 6 febbraio 1952: Re Giorgio VI muore; Elisabetta II diventa regina - - LaPetitNuage : RT @Accadde_Oggi: 2017 – Giorno del giubileo di zaffiro della regina Elisabetta II del Regno Unito #AccaddeOggi -