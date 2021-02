Pirlo: “Eravamo preparati a chiuderci e ripartire, non si può aggredire sempre” (Di sabato 6 febbraio 2021) Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha parlato così dopo la vittoria dei bianconeri sulla Roma ai microfoni di Sky Sport. Avevamo preparato questo tipo di partita, Eravamo consapevoli che i giallorossi giocano un ottimo calcio ed Eravamo preparati a chiuderci e ripartire. Abbiamo fatto benissimo la fase difensiva e le marcature preventive, è difficile essere aggressivi sempre e siamo stati bravi a capire quando farlo. Chiellini sta facendo ciò che sapevamo, sta giocando molto bene come tutti gli altri. Abbiamo trovato entusiasmo e ci siamo ricompattati, la fase difensiva ora è più veemente perché abbiamo lavorato sugli errori del passato. Ha ancora le energie, sta bene e speriamo possa continuare così. Mi sono sempre sentito parte di questo ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 6 febbraio 2021) Andrea, allenatore della Juventus, ha parlato così dopo la vittoria dei bianconeri sulla Roma ai microfoni di Sky Sport. Avevamo preparato questo tipo di partita,consapevoli che i giallorossi giocano un ottimo calcio ed. Abbiamo fatto benissimo la fase difensiva e le marcature preventive, è difficile essere aggressivie siamo stati bravi a capire quando farlo. Chiellini sta facendo ciò che sapevamo, sta giocando molto bene come tutti gli altri. Abbiamo trovato entusiasmo e ci siamo ricompattati, la fase difensiva ora è più veemente perché abbiamo lavorato sugli errori del passato. Ha ancora le energie, sta bene e speriamo possa continuare così. Mi sonosentito parte di questo ...

