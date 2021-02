Napoli, non è solo sfortuna: contro un Genoa inarrestabile altra sconfitta che sa di bocciatura (Di sabato 6 febbraio 2021) E’ de profundis Napoli a Marassi. Ci sono delle attenuanti per la squadra di Gattuso, tra sfortuna, Covid e infortuni, ma l’1-2 del Ferraris fa sì che i partenopei si presentino al ritorno di Coppa Italia contro l’Atalanta e alla supersfida di campionato con la Juventus decisamente nel peggiore dei modi: una sconfitta, la seconda in tre partite in Serie A, la seconda in trasferta di fila, scopre il velo su tutte le debolezze di una squadra che ha tanta ricchezza e qualità, ma che non riesce a mettere in pratica tutto il bagaglio tecnico a disposizione, prigioniera di un gioco che fa dei passaggi filtranti e dell’accerchiamento un mantra che si scontra con la realtà dei fatti. In questo momento la solidità del Genoa, la cattiveria e la capacità di sfruttare spazi e occasioni dei ragazzi di Ballardini, ... Leggi su sportface (Di sabato 6 febbraio 2021) E’ de profundisa Marassi. Ci sono delle attenuanti per la squadra di Gattuso, tra, Covid e infortuni, ma l’1-2 del Ferraris fa sì che i partenopei si presentino al ritorno di Coppa Italial’Atalanta e alla supersfida di campionato con la Juventus decisamente nel peggiore dei modi: una, la seconda in tre partite in Serie A, la seconda in trasferta di fila, scopre il velo su tutte le debolezze di una squadra che ha tanta ricchezza e qualità, ma che non riesce a mettere in pratica tutto il bagaglio tecnico a disposizione, prigioniera di un gioco che fa dei passaggi filtranti e dell’accerchiamento un mantra che si scontra con la realtà dei fatti. In questo momento la solidità del, la cattiveria e la capacità di sfruttare spazi e occasioni dei ragazzi di Ballardini, ...

