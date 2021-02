Mercato chiuso a Teano, scatta la protesta degli ambulanti (Di sabato 6 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiUna delegazione di venditori ambulanti del Mercato di Teano questa mattina ha tenuto un presidio davanti alla sede del Municipio per protestare contro l’ordinanza sindacale che blocca le attività commerciali all’aperto fino al prossimo 20 febbraio. Una decisione, pare, innescata dall’incremento dei contagi registrato nelle ultime settimane sul territorio comunale ma che, secondo gli ambulanti, non è imputabile allo svolgimento dei mercati. Da qui il sit-in per manifestare il proprio dissenso e chiedere al Comune di fare un passo indietro e revocare l’ordinanza. ‘Non comprendiamo i motivi di questo stop imposto dall’amministrazione comunale – spiega Antonio Aletto di Fiva (Federazione italiana venditori ambulanti) Confcommercio – peraltro senza alcun ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 6 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiUna delegazione di venditorideldiquesta mattina ha tenuto un presidio davanti alla sede del Municipio perre contro l’ordinanza sindacale che blocca le attività commerciali all’aperto fino al prossimo 20 febbraio. Una decisione, pare, innescata dall’incremento dei contagi registrato nelle ultime settimane sul territorio comunale ma che, secondo gli, non è imputabile allo svolgimento dei mercati. Da qui il sit-in per manifestare il proprio dissenso e chiedere al Comune di fare un passo indietro e revocare l’ordinanza. ‘Non comprendiamo i motivi di questo stop imposto dall’amministrazione comunale – spiega Antonio Aletto di Fiva (Federazione italiana venditori) Confcommercio – peraltro senza alcun ...

vnewsita : #Mercato chiuso a #Teano, scatta la protesta degli #ambulanti: 'Stop ingiustificato' - andybianco10 : #Gattuso è un pezzo di merda per come sta trattando #Meret: non gli poteva dire trovati un'altra squadra che con me… - Meri15247691 : @4ndromaca @Elis08875963 Parapiglia ha detto che il calcio mercato è chiuso.. Ora si è aperto il mercato Zorzi.. Ed… - FalmarMr : @FabRavezzani Intendiamoci Direttore, Suning ha visto il businnes e non i colori dell' Inter, è un marchio che fa m… - andybianco10 : @zielulife2 il fatto bello è che è stato fatto fuori a mercato chiuso: una pugnalata alle spalle (gattuso doveva es… -

Ultime Notizie dalla rete : Mercato chiuso Mondo, parla l'azienda: "Sul pallone mancano i volumi, irresponsabile fare diversamente"

Nell'attesa di valutarli, il gruppo del Gallo ha mandato in archivio un 2020 chiuso con un ... Ma questo è un genere che ha un ciclo di vendita più lungo, e che può guardare a un mercato decisamente ...

Palestre, arriva l'allenamento outdoor: McFit apre 20 tensostrutture in Italia. La prima a Milano

... arancione o gialla; ha lasciato intendere che la palestra fosse più pericolosa di un mercato di ... In Europa hanno chiuso i Centri fitness ma il Governo ha concesso delle risorse adeguate che stanno ...

Blog: Mercato chiuso? Macché! Quante occasioni tra gli svincolati vivoperlei.calciomercato.com Mercato chiuso a Teano, scatta la protesta degli ambulanti

Una delegazione di venditori ambulanti del mercato di Teano questa mattina ha tenuto un presidio ... né è stato previsto un ristoro per far fronte al periodo di chiusura. Speriamo quindi che ...

(Diretta match) Cosenza – Spal. Le formazioni ufficiali in campo al Marulla

Seire B: I rossoblu provano a "sfatare" il Marulla nel march contro la Spal con l'obiettivo di conquistare la prima stagionale casalinga ...

Nell'attesa di valutarli, il gruppo del Gallo ha mandato in archivio un 2020con un ... Ma questo è un genere che ha un ciclo di vendita più lungo, e che può guardare a undecisamente ...... arancione o gialla; ha lasciato intendere che la palestra fosse più pericolosa di undi ... In Europa hannoi Centri fitness ma il Governo ha concesso delle risorse adeguate che stanno ...Una delegazione di venditori ambulanti del mercato di Teano questa mattina ha tenuto un presidio ... né è stato previsto un ristoro per far fronte al periodo di chiusura. Speriamo quindi che ...Seire B: I rossoblu provano a "sfatare" il Marulla nel march contro la Spal con l'obiettivo di conquistare la prima stagionale casalinga ...