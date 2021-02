Mayoral | CR7 nel destino | da compagno al debutto nel Real a rivale con la Juve

(Di sabato 6 febbraio 2021) Ci sono entrambi in quel pomeriggio del 31 ottobre del 2015. È il minuto 87 e ilMadrid sta vincendo per 3 - 1 sul Las Palmas di Quique Setién: Rafa Benitez decide di risparmiare a Toni Kroos gli ...

La Gazzetta dello Sport

... Rafa Benitez decide di risparmiare a Toni Kroos gli ultimi tre minuti di gara e lancia in campo un ragazzo delle giovanili dalle belle speranze, il 18enne Borja. Prima punta nel tridente dei ...saprà rispondere a Morata in questa sfida?è giovane, potrebbe dare in questa sfida tutta la sua freschezza al reparto offensivo giallorosso. Morata ha un'altra storia calcistica, ...Alle 18 lo 'Stadium' si accende per l'incrocio ad alta quota tra Juventus e Roma: Pirlo sceglie Bonucci-Chiellini e Morata, Fonseca col 3-5-2.Dalla Roma alla Roma non c’è solo un girone intero di campionato. il Corriere di Torino: titola 'Cr7 sei un eroe'. Anzi, alla squadra che vorrebbe sempre vedere Andrea Pirlo Pirlo esalta professionali ...