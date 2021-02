Lombardia tra le regioni più attive in contrasto povertà educativa minorile (Di sabato 6 febbraio 2021) “La Lombardia è tra le regioni più attive nella progettazione di interventi per il contrasto della povertà educativa minorile. Dimostra una particolare sensibilità in materia di politiche di sostegno alla famiglia, ai minori, alla povertà”. Lo ha detto l’assessore regionale alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Alessandra Locatelli, intervenendo, a Palazzo Pirelli, alla presentazione delle ‘Mappe della povertà educativa in Lombardia’. Si tratta del report realizzato da ‘Openpolis’ in collaborazione con l’impresa sociale ‘Con i bambini’. Come si contrasta la povertà educativa minorile “Purtroppo – ha proseguito ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 6 febbraio 2021) “Laè tra lepiùnella progettazione di interventi per ildella. Dimostra una particolare sensibilità in materia di politiche di sostegno alla famiglia, ai minori, alla”. Lo ha detto l’assessore regionale alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Alessandra Locatelli, intervenendo, a Palazzo Pirelli, alla presentazione delle ‘Mappe dellain’. Si tratta del report realizzato da ‘Openpolis’ in collaborazione con l’impresa sociale ‘Con i bambini’. Come si contrasta la“Purtroppo – ha proseguito ...

