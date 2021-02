LIVE Inghilterra-Scozia, Sei Nazioni rugby in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale (Di sabato 6 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata del Sei Nazioni 2021 di rugby. Dopo la sfida tra Italia e Francia, ecco che tocca alla squadra detentrice del trofeo scendere in campo. Al Twickenham Stadium si affrontano Inghilterra e Scozia in un match già fondamentale per le sorti della manifestazione. La sfida vale anche per la Calcutta Cup, ma soprattutto è il primo banco di prova per i ragazzi di Eddie Jones verso la conferma del titolo. E per farlo il ct britannico ha scelto Owen Farrell all’apertura in una squadra molto esperta. La Scozia, invece, si presenta con il tanto atteso Finn Russell all’apertura. Il numero 10 ha saltato gran parte del 2020 internazionale in ... Leggi su oasport (Di sabato 6 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera e benvenuti alladella prima giornata del Sei2021 di. Dopo la sfida tra Italia e Francia, ecco che tocca alla squadra detentrice del trofeo scendere in campo. Al Twickenham Stadium si affrontanoin un match già fondamentale per le sorti della manifestazione. La sfida vale anche per la Calcutta Cup, ma soprattutto è il primo banco di prova per i ragazzi di Eddie Jones verso la conferma del titolo. E per farlo il ct britannico ha scelto Owen Farrell all’apertura in una squadra molto esperta. La, invece, si presenta con il tanto atteso Finn Russell all’apertura. Il numero 10 ha saltato gran parte del 2020 internazionale in ...

