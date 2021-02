Inter, Conte esasperato dalla tribuna. Sui social: “Per fortuna torno in panchina” (Di sabato 6 febbraio 2021) Scatenato, incapace di rimanere fermo, esagerato. Antonio Conte è un vero uragano quando si siede in panchina. Il tecnico dell'Inter sostiene i suoi giocatori in ogni occasione e con qualsiasi modo. Per questo motivo non c'è da stupirsi se le ultime partite sono state così difficili per lui.caption id="attachment 1085069" align="alignnone" width="1200" Inter-Milan Lukaku Conte (screenshot Twitter)/captionIRONIAInfatti Conte è stato costretto a seguire la sua squadra dalla tribuna negli ultimi due turni di campionato a causa dell'espulsione rimediata contro l'Udinese. Il tecnico nerazzurro ha ironizzato sul suo ritorno in panchina sui social, postando un video che lo vede scatenato alla radiolina per ... Leggi su itasportpress (Di sabato 6 febbraio 2021) Scatenato, incapace di rimanere fermo, esagerato. Antonioè un vero uragano quando si siede in. Il tecnico dell'sostiene i suoi giocatori in ogni occasione e con qualsiasi modo. Per questo motivo non c'è da stupirsi se le ultime partite sono state così difficili per lui.caption id="attachment 1085069" align="alignnone" width="1200"-Milan Lukaku(screenshot Twitter)/captionIRONIAInfattiè stato costretto a seguire la sua squadranegli ultimi due turni di campionato a causa dell'espulsione rimediata contro l'Udinese. Il tecnico nerazzurro ha ironizzato sul suo riinsui, postando un video che lo vede scatenato alla radiolina per ...

