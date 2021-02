Grande Fratello Vip | il dolore di Dayane Mello per la morte del fratello | “Ecco perché ho deciso di restare nella Casa”

(Di sabato 6 febbraio 2021) “Ognuno di noi reagisce ala modo suo e nessuno può permettersi di giudicare“. Ha esordito così Alfonso Signorini all’inizio della trentasettesima delVip, introducendo al pubblico la drammatica notizia che nei giorni scorsi ha colpito, ovvero ladi suoLucas che ha perso la vita a 26 anni in un terribile incidente stradale in Brasile. La modella ha spiegatohadidi Cinecittà, per affrontare il lutto con il supporto e la vicinanza dei suoi compagni di avventura del reality di Canale 5. “Anche ladel...

LucaBizzarri : Qualcuno ha chiesto a l’ex portavoce del Presidente del Consiglio dei Ministri se nelle sue intenzioni ci sia quell… - stanzaselvaggia : Ammazza oh. Quelli che fino a ieri chattavano con Casalino che manco con la fidanzata oggi resuscitano perfino i su… - GrandeFratello : Dayane Mello è uscita momentaneamente dalla Casa di “Grande Fratello Vip” per motivi familiari. #GFVIP - Cozla : @lasoncini @chiaralalli Questa immagine sembra un fotogramma di qualcosa tipo 'grande fratello vip'. La mia immagin… - roberta61493815 : RT @sunburn080: Il Grande Fratello di quest'anno ruota tutto intorno a Stefania e Tommaso. Sono invidiati, amati, temuti e bistrattati dagl… -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello

Puntata difficile quella del GF Vip di venerdì 5 febbraio 2021. Alfonso Signorini l'ha aperta in lacrime, parlando del lutto di Dayane Mello. 'Anche la Casa delVip è una casa come le vostre, perché ha dovuto affrontare il lutto. Quello di Dayane Mello, che ha perso ildi 26 anni in un incidente stradale. In un programma di ...Durante la puntata delVip 2020 trasmessa il 5 febbraio e che è stata in gran parte dedicata al lutto di Dayane Mello, Alfonso Signorini ha affrontato anche la questione del rapporto tra Rosalinda Cannavò e ...I risultati d'ascolto di venerdì 5 febbraio 2021: Il Cantante mascherato supera il 16% di share in prime time.Appena terminata la diretta del "Grande Fratello Vip", in sauna è scoppiata una forte lite tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli ...