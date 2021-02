Grande Fratello Vip, Dayane Mello incontra la ex suocera Simona: “Resto in Casa per Lucas e mia figlia Sofia” (Di sabato 6 febbraio 2021) Ieri sera, durante la puntata del “Grande Fratello Vip”, Dayane Mello è stata protagonista di un lungo blocco, in memoria del Fratello Lucas ed ha potuto abbracciare Simona, madre del suo ex Stefano Sala. In seguito alla scomparsa del Fratello Lucas, venuto a mancare tragicamente qualche giorno fa a causa di un incidente stradale, Dayane L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di sabato 6 febbraio 2021) Ieri sera, durante la puntata del “Vip”,è stata protagonista di un lungo blocco, in memoria deled ha potuto abbracciare, madre del suo ex Stefano Sala. In seguito alla scomparsa del, venuto a mancare tragicamente qualche giorno fa a causa di un incidente stradale,L'articolo NewNotizie.it.

LucaBizzarri : Qualcuno ha chiesto a l’ex portavoce del Presidente del Consiglio dei Ministri se nelle sue intenzioni ci sia quell… - stanzaselvaggia : Ammazza oh. Quelli che fino a ieri chattavano con Casalino che manco con la fidanzata oggi resuscitano perfino i su… - GrandeFratello : Dayane Mello è uscita momentaneamente dalla Casa di “Grande Fratello Vip” per motivi familiari. #GFVIP - 380Locavida : RT @_hellotetectif: Martina fregatene dei giudizi è vero che non sai ballare ma che ti importa sei la regina del drama e dei daytime le por… - paperss2106 : rudy pelatone vai a condurre il grande fratello con l’altro pelato di signorini e levati dal ca??????o -