Governo | Crimi | ' sempre fatto scelte coraggiose | responsabilità viene prima del consenso'

(Di sabato 6 febbraio 2021) Roma, 6 feb. (Adnkronos) - "Il M5S non ha maiprevalere ilrispetto al Paese, le nostresonostate fatte nell'interesse dei cittadini e nonostante alcune misure sappiamo che ci hanno portato a una riduzione del. Ma è importante mettere davanti al, larispetto alla situazione in cui ci troviamo e il Paese si trova". Così il capo politico del M5S Vito, nelle dichiarazioni dopo l'incontro con il premier incaricato Mario Draghi.

Piena disponibilità di Salvini a far entrare la Lega nel Governo Draghi senza porre condizion i - Idem per Grillo e i Cinque Stelle: "Veniamo anche noi" - L'imbarazzo del Pd ...Roma, 6 feb. (Adnkronos) - Al premier Mario Draghi "abbiamo ribadito la nostra volontà che non siano indebolite misure come il reddito di cittadinanza e abbiamo trovato una persona sensibile a questo ...