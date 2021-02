GF Vip, scoppia una pesante lite tra Pierpaolo e Giulia subito dopo la puntata: cos’è successo (Di sabato 6 febbraio 2021) Appena terminata la puntata del GF Vip, tra Giulia e Pierpaolo c’è stata una pesante lite in sauna: fine di un amore? Scopriamolo. Quella di ieri sera, Venerdì 5 Febbraio, è stata una puntata del GF Vip davvero imperdibile, c’è da ammetterlo. Come previsto, l’appuntamento si è dedicato, soprattutto all’inizio, al tragico lutto di Dayane L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 6 febbraio 2021) Appena terminata ladel GF Vip, trac’è stata unain sauna: fine di un amore? Scopriamolo. Quella di ieri sera, Venerdì 5 Febbraio, è stata unadel GF Vip davvero imperdibile, c’è da ammetterlo. Come previsto, l’appuntamento si è dedicato, soprattutto all’inizio, al tragico lutto di Dayane L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

infoitcultura : GF Vip, Giulia Salemi scoppia in lacrime in diretta: “I sensi di colpa non mi hanno mai abbandonata” - tuttopuntotv : Andrea Zelletta incontra il padre e scoppia a piangere: il comodino è diventato armadio (Video) #gfvip #gfvip5… - zazoomblog : GF Vip Giulia Salemi scoppia in lacrime in diretta: “I sensi di colpa non mi hanno mai abbandonata” - #Giulia… - WowNotizie : Grande Fratello Vip: Stefania Orlando scoppia contro la coinquilina e le urla”Capra, capra, capra”. VIDEO - Valenti07388668 : Con Rihanna e I contadini indiani. -