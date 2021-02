‘Gf Vip 5’ | Soleil Sorge parla del suo rapporto con Giulia Salemi | “Mi ha delusa e rattristata”

Leggi su isaechia

(Di sabato 6 febbraio 2021) Mancano solo poche settimane e anche sulla Casa più spiata d’Italia calerà finalmente il sipario: in questi ultimi giorni i concorrenti e in particolar modo Dayane Mello sono stati colpiti dalla tragica notizia della morte del fratello di lei Lucas alla giovanissima età di 27 anni. Notizia che ha colpito e sconvolto tutti sia all’interno della Casa sia al di fuori e tra i tanti, anche l’influencer ed ex corteggiatrice– grande amica della Mello – rispondendo ad alcune domande sui social ha voluto affrontare la questione, raccontando di come avrebbe voluto fare una sorpresa alla sua amica in questa triste occasione: Ho letto moltissimi commenti come questi anche su Twitter, non posso che essere d’accordo con voi! Quando si arriva a quel punto in un reality anche solo una parola di conforto fa tantissimo. Non oso immagine dopo 4 mesi e dopo ...