Genoa-Napoli in tv e streaming: dove vederla (Di sabato 6 febbraio 2021) I liguri di Ballardini ospitano i partenopei di Gattuso nell'anticipo serale della 21ª giornata di Serie A: dove vedere Genoa-Napoli Nell'anticipo serale del sabato della 21ª giornata Serie A, il Napoli di Gennaro Gattuso fa visita al Genoa di Davide Ballardini in una partita che mette in palio punti pesanti per la zona Champions League e la lotta salvezza. I rossoblù sono quattordicesimi in classifica con 21 punti, i partenopei si trovano al 5° posto a quota 37 e devono recuperare la gara di andata contro la Juventus. Genoa-Napoli: la partita si giocherà sabato 6 febbraio 2021 nello scenario dello Stadio Luigi Ferraris di Genova con fischio d'inizio alle ore 20.45. A dirigere il match sarà il signor Gianluca Manganiello della sezione di ...

