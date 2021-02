(Di domenica 7 febbraio 2021) Davide, allenatore del, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match vinto contro il Napoli: le sue dichiarazioni Davide, allenatore del, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match vinto contro il Napoli. PRESTAZIONE – «Potevamopiù bravi nella gestione della palla. Di fronte avevamo una squadra forte, ma non stiamo stati brillanti eper novanta minuti. In fase difensiva siamo attenti, aggressivi e bravi a coprire il campo. Sappiamobravi anche con la palla, forse abbiamo sofferto la fisicità e la gamba del Napoli». CRESCITA DEL– «Non conta pensare al passato. Ilha calciatori seri e uniti: questo è il risultato. Serenità? Va conquistata con ...

OptaPaolo : 17 - Da quando Davide #Ballardini è tornato al Genoa (21 dicembre 2020) solo la Juventus (18) ha ottenuto più punti… - OptaPaolo : 1 - A partire dall'arrivo di Davide #Ballardini al #Genoa (dal 21/12), il Grifone è la squadra di #SerieA con: meno… - Falso_Nueve_IT : Davide #Ballardini e Goran #Pandev sono i due pilastri ai quali il #Genoa si aggrappa ogni volta che le cose non va… - gemin_steven98 : RT @Eurosport_IT: La cura Ballardini continua a fare effetto: 17 punti in 8 partite dal suo arrivo sulla panchina del Genoa ?????? #SerieA |… - Daniele20052013 : Genoa, Ballardini: «Dovevamo essere più lucidi. Strootman? Ha un vantaggio» -

La cura Ballardini funziona, eccome: l'ennesima prova per il Genoa arriva dopo il match vinto a spese del Napoli, steso da una doppietta dell'ex di turno Pandev. A niente è servito il guizzo nella ripresa di ...

«Stasera potevamo essere più bravi a gestire il possesso in alcuni momenti». Davide Ballardini non si accontenta, batte il Napoli e vuole di più: «Giocavamo contro ...

Davide Ballardini al termine della partita tra Genoa e Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Daz.