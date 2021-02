Egitto, un video-appello della Dire a un anno dall’arresto: “Zaki libero” (Di sabato 6 febbraio 2021) ROMA – L’ennesimo rinnovo della detenzione cautelare per Patrick Zaki è arrivato pochi giorni fa. Domani lo studente egiziano avrà trascorso un anno dietro le sbarre, ancora in attesa dell’inizio del processo, rinchiuso in una cella del carcere di massima sicurezza di Tora, al Cairo. Negli ultimi giorni sono cresciuti gli appelli affinché sia liberato. Leggi su dire (Di sabato 6 febbraio 2021) ROMA – L’ennesimo rinnovo della detenzione cautelare per Patrick Zaki è arrivato pochi giorni fa. Domani lo studente egiziano avrà trascorso un anno dietro le sbarre, ancora in attesa dell’inizio del processo, rinchiuso in una cella del carcere di massima sicurezza di Tora, al Cairo. Negli ultimi giorni sono cresciuti gli appelli affinché sia liberato.

cclatwe : Egitto, nuotare in mezzo al deserto: nell'oasi c'è una piscina naturale. 'Sembra di volare' - marchess88 : La famiglia chiede la cittadinanza italiana per #PatrickZaki da un anno in carcere in Egitto - Marchess86 : La famiglia di #Zaki chiede la cittadinanza per il figlio #Patrick in carcere da un anno in Egitto - gmaitila : Egitto, nuotare in mezzo al deserto: nell'oasi c'è una piscina naturale. 'Sembra di volare' - mirianagrassi1 : RT @emmabaccaglio: Incredibile #adottaunsegno x @FChiusaroli #scritturebrevi ?????? #Egitto, nuotare in mezzo al #deserto: nell'oasi c'è una… -